O antigo deputado socialista Manuel Alegre nega ter pressionado a parlamentar do PS Constança Urbano de Sousa a não avançar com alterações à lei da nacionalidade.Constança Urbano de Sousa acusou no jornal ‘Público’ alguns “senadores” do PS de moverem “nos órgãos de comunicação social [...] mundos e fundos para evitar qualquer alteração à lei” que permitiu ao oligarca russo Roman Abramovich tornar-se cidadão português.