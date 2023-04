Manuel Beja não teria assinado acordo de Alexandra Reis se conhecesse consequências do estatuto de gestor público

O presidente do Conselho de Administração da TAP disse esta terça-feira conhecer a existência do estatuto de gestor público, mas não as consequências numa rescisão como a de Alexandra Reis, e que se soubesse não teria assinado o acordo.

"Conhecia a existência do estatuto de gestor público, não sabia as consequências que tinha numa decisão de rescisão, se soubesse não teria assinado o acordo. Sabendo-o, eu teria utilizado o estatuto de gestor público para garantir que a saída da administradora Alexandra Reis não aconteceria", afirmou Manuel Beja, em resposta ao deputado comunista Bruno Dias, na comissão de inquérito à TAP.

Numa audição de mais de seis horas, o ainda 'chairman' explicou que a primeira interpretação foi que a indemnização de 500.000 euros a Alexandra Reis era permitida à luz do referido estatuto, de tal forma que "um dos professores catedráticos de Direito mais conhecidos do país disse que milhão e meio [de euros]" pedido inicialmente pela ex-administradora, "podiam ser devidos".