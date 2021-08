Manuel Pinho confessou estar arrependido de ter aceitado o cargo de ministro da Economia, a convite de José Sócrates em 2005. “Foi um erro enorme”, afirmou. O antigo governante, acusado de corrupção no caso EDP, lembrou ainda os custos do processo judicial na sua vida: “Empobreci muito na política, ao contrário de enriquecer.”





As declarações foram feitas na audição da semana passada no DCIAP e estão agora disponíveis numa página online criada por Pinho para se defender das acusações e promover o seu novo livro. ‘Confinado’ é o título da obra e também o modo como diz sentir-se há nove anos com a investigação. As demoras na Justiça são uma das críticas recorrentes no texto, em que concretizou que foram precisos “1484 dias” para poder ser ouvido.