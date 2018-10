Quatro dias antes de tomar posse como ministro da Economia, no Governo de Sócrates, Manuel Pinho criou uma offshore no Panamá, a Tartaruga Foundation, para, segundo o Ministério Público (MP), receber subornos do Grupo Espírito Santo (GES). No total, enquanto foi ministro, Pinho terá recebido do GES mais de 1,2 milhões ...