Ex-ministro da Economia vai falar, esta terça-feira, sobre o caso EDP e os pagamentos recebidos pelo Grupo Espírito Santo.

Manuel Pinho está a ser ouvido desde as 10h00 desta terça-feira, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em Lisboa.



Durante a tarde será ouvido no Parlamento, a convite do PSD. O antigo ministro da Economia do Governo de José Sócrates irá à Assembleia da República explicar o caso EDP e os pagamentos recebidos pelo Grupo Espírito Santo para beneficiar a EDP e o BES, entre 2002 e 2014.