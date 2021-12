Manuel Pinho recebe uma pensão de reforma, como ex-administrador-executivo do BES, de 15 mil euros. Sendo este o montante bruto da pensão, Pinho terá um corte de cerca de 74% no valor da reforma (57,4 mil euros) a que tinha direito antes de o Fundo de Pensões do Novo Banco (NB) ter reduzido as pensões de 18 ex-administradores do BES, em 2017.