Manuel Pizarro é oficialmente o novo ministro da Saúde

O Presidente da República deu este sábado posse ao novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa curta cerimónia no Palácio de Belém, que durou cerca de quatro minutos e na qual esteve presente a antecessora, Marta Temido.

A curta cerimónia teve início às 18h04, na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, e contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do primeiro-ministro, António Costa, e ainda da Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Na tradicional fase de cumprimentos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um abraço prolongado a Marta Temido, que deixa hoje oficialmente o cargo, e que recebeu também um cumprimento de António Costa.



"Agradeço a disponibilidade que teve para assumir estas funções", referiu o primeiro-ministro António Costa, desejando as maiores felicidades a Manuel Pizzaro.





António Costa realçou ainda a grande experiência que o novo ministro da Saúde já tem no setor político e no setor da saúde.A anterior ministra da Saúde, Marta Temido, justificou ainda a sua demissão em agosto, destanco o episódio da grávida que morreu depois de ser transportada do Hospital Francisco Xavier, referindo que "era um episódio de uma gravidade tal que era necessário que houvese uma responsabilização"."A forma como o setor prespetivava a ministra da Saúde era mais sobre o problema do que sobre a solução", frisou ainda Marta Temido.A antiga ministra confirmou ainda que vai assumir o lugar de deputada do PS na Assembleia da República. Marta Temido foi eleita pelo círculo de Coimbra nas eleições legislativas. "A política não é necessariamente só um exercício que se faça no palco ou na exposição, é um exercício de cidadania. (...) E eu tenho a política dentro de mim", acrescentou.

"Eu sou médico de profissão e fico contente que o bastonário da minha ordem tenha ficado contente da minha nomeação", destacou Manuel Pizarro, em declarações após a tomada de posse.

O novo ministro da Saúde substitui Marta Temido, que apresentou a demissão no final de agosto.