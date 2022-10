Manuel Pizarro não se recandidata à liderança do PS-Porto

O recém-nomeado ministro da Saúde, Manuel Pizarro não vai continuar como presidente da Federação Distrital do PS-Porto.Manuel Pizarro, apurou o, não será candidato à renovação de mandato nas eleições agendadas para o início de novembro, pelo que depois de ter renunciado ao cargo de eurodeputado centra a sua ação política no sector governamental para o qual foi nomeado por António Costa.Após três mandatos de Manuel Pizarro à cabeça do PS-Porto, abre-se agora uma corrida à sucessão na qual surgem como figuras destacadas João Paulo Correia, atual secretário de Estado da Juventude e do Desporto, bem como o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Ambos conotados com tendências internas de grande influência no partido, o primeiro com Ana Catarina Mendes e o segundo com Pedro Nuno Santos.Gera ainda alguma expectativa a dúvida sobre o posicionamento que poderá vir a ser assumido por José Manuel Ribeiro, outra figura socialista com aspirações a presidir ao PS distrital. O autarca de Valongo assumiu que não pretendia ser adversário de Manuel Pizarro, mas com o responsável pela Saúde a concluir o seu percurso na liderança o cenário de candidatura deverá ser ponderado.