A máquina do Partido Socialista (PS) colocou-se em movimento para a reeleição de António Costa como secretário-geral até 2026. O primeiro passo foi dado este sábado com a Comissão Nacional do partido a definir as datas que culminarão com a realização do congresso nos dias 15, 16 e 17 de março de 2024, com o deputado Pedro do Carmo a presidir à comissão organizadora.









Ver comentários