Maratona à esquerda para contas de 2021

Para António Costa atingir um acordo “sólido e duradouro” à esquerda, a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 é uma etapa derradeira. O processo negocial avançou esta sexta-feira, através de reuniões com Bloco, PAN e PEV.









O PAN acabou por quebrar o silêncio habitual nesta fase. O partido de André Silva mostrou-se disponível para dialogar mas avisou que há “linhas vermelhas”. Uma das propostas deixadas foi o Rendimento Básico de Emergência para quem não esteja abrangido pelos atuais apoios sociais.

Para o partido de Catarina Martins, o primeiro a chegar, este foi o terceiro encontro para debater as contas de 2021. A revisão da lei laboral voltou a estar em cima da mesa, numa reunião que durou mais de duas horas.





A nova ronda negocial aconteceu um dia depois de o Presidente da República ter apelado ao diálogo para que o Orçamento seja viabilizado, avisando que não alinhará em crises políticas. Nesse cenário, “a capacidade de resposta à pandemia e à crise [dela resultante] fica adiada”, reforçou esta sexta-feira.



A posição de Marcelo Rebelo de Sousa foi elogiada pelo presidente do PSD. Contudo, Rui Rio alertou que o documento será fechado à esquerda, cabendo ao PSD um papel de “espectador atento”.



Pormenores



Orçamento difícil



As primeiras reuniões para negociar o Orçamento de 2021 aconteceram em julho, a três meses da entrega da proposta no Parlamento, já tendo em conta o duro contexto de pandemia.





Comunistas adiam reunião



Em semana decisiva no partido, com a preparação do ‘Avante!’, o PCP pediu o “reagendamento da reunião” com Costa. Os contactos com os comunistas vão prosseguir a um nível técnico.





À porta fechada



Os encontros decorreram sem que estivesse prevista a captação de imagens ou declarações.