A última sessão plenária desta legislatura, antes da dissolução do Parlamento, estendeu-se esta sexta-feira por mais de quatro horas, entre despedidas dos deputados, nomeadamente do presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, e as votações finais.No adeus, Ferro Rodrigues afirmou que "a maior honra" da sua vida foi ter "servido como presidente da Assembleia da República", assegurando que "um político nunca abandona, em definitivo, a política".