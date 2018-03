Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo acena à Grécia com “boas notícias”

Presidente português lembra “processo virtuoso” português após a saída do resgate.

Por Diana Ramos | 01:30

O Presidente da República recordou esta segunda-feira o "processo virtuoso" português, com bons resultados económicos e financeiros, para lembrar ao povo grego que o país está a meses de sair do programa de resgate da troika. Marcelo mostrou ainda apoio ao Governo de Atenas para ajudar todos os refugiados que se queiram instalar em Portugal.



"Por vezes, estas visitas calham em momentos em que nem todas as notícias são boas", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa durante uma receção à comunidade portuguesa no país. Mas a dias de receber um novo cheque de 5,7 mil milhões de euros e a poucos meses de cumprir a última fase do programa de ajustamento, o Chefe de Estado acabou por admitir que a visita de Estado à Grécia "calha num bom momento".



Marcelo frisou que Portugal é "um exemplo de estabilidade política, com controlo financeiro, crescimento económico e do emprego" para sublinhar que a evolução do País foi "um processo virtuoso".



"São muito boas as notícias que conhecem de Portugal, são francamente boas as notícias de amizade e do relacionamento entre os dois países e são também boas as perspetivas que existem em relação ao Estado e ao povo amigo da Grécia".



Sobre a crise migratória que cria pressão sobre a Grécia, Marcelo lembrou o exemplo dado pelos militares da Marinha que têm apoiado as autoridades gregas no mar Egeu e os voluntários portugueses em campos de refugiados do país para dizer que "estamos atentos e humanamente empenhados", apoiando o governo grego "com uma disponibilidade em termos de acolhimento e reinstalação em Portugal dos que o quiserem, não forçando à permanência". Marcelo lembrou ainda que o tema das migrações não divide Portugal. Sobre esse dossiê, garantiu o Chefe de Estado, "falamos a uma só voz."