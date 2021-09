Marcelo Rebelo de Sousa acredita que António Costa não se recandidatará em 2023. Perante a avaliação do Presidente da República, o primeiro-ministro permaneceu esta sexta-feira em silêncio.Segundo o ‘Expresso’, Marcelo terá partilhado a convicção em Belém após o Congresso do PS do passado fim de semana, recorrendo à seguinte expressão: “A minha análise é que ele não se recandidatará.