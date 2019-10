Marcelo admite fazer de tudo para garantir "estabilidade" vivida na anterior legislatura

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu hoje "fazer tudo para que haja estabilidade", declarando-se tão empenhado nesse objetivo como este esteve na anterior legislatura."O que eu tenciono ouvir das forças políticas e dizer às forças políticas é que, tal como na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais.Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, para já, "o Presidente da República deve ouvir os partidos, indigitar o primeiro-ministro, depois haverá tempo para o primeiro-ministro proceder às diligências para a formação do Governo"."Se me perguntam: o Presidente está empenhado? Está exatamente empenhado na estabilidade como esteve na última legislatura", reforçou.O PS venceu as legislativas de domingo, sem maioria absoluta, seguindo-se PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal e Livre elegeram, cada um, pela primeira vez, um deputado nestas eleições.