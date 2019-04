Marcelo afasta consultora que acumulava salário com bolsa de estudo na China

A decisão do Presidente da República, com efeitos a 18 de março, é justificada com "a conclusão das tarefas" da jovem portuense no Palácio de Belém.

O Presidente da República "deu por terminadas as funções" de Mariana Mira Corrêa como consultora da Casa Civil para a área das Relações Internacionais, de acordo com um despacho publicado em Diário da República esta segunda-feira, 15 de abril.

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, com efeitos a 18 de março, é justificada com "a conclusão das tarefas" da jovem portuense no Palácio de Belém, "em particular as relacionadas com a preparação das visitas de Estado do Presidente da República Popular da China a Portugal e do Presidente da República Portuguesa à China".

O chefe de Estado ruma ao gigante asiático no dia 25 de abril e regressa a 2 de maio. Respondendo a um convite do homólogo Xi Jinping, quando esteve em Lisboa em dezembro de 2018, Marcelo considerou que esta deslocação à China e a assinatura de um acordo sobre a iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" simbolizavam a "parceria que [desejavam] continuar a construir, com diálogo político regular e contínuo, a pensar no muito que une" os dois países.

Em fevereiro, o CM noticiou que a consultora do Presidente da República, que estava em Pequim a frequentar um curso de um semestre em Língua e Cultura Chinesa, recebia uma bolsa de estudo do Instituto Confúcio e, em simultâneo, o salário da Presidência de cerca de quatro mil euros mensais. Mesmo ausente, Belém justificou na altura a acumulação de rendimentos pelo apoio que estava a dar na preparação da visita oficial.



Licenciada em Comunicação Social pela Universidade do Minho, Mariana Mira Corrêa foi jornalista da SIC, assessora do eurodeputado Nuno Melo em Bruxelas e trabalhou no serviço de porta-vozes da Comissão Europeia no Executivo de Durão Barroso. Aproximou-se de Marcelo ao propor-se como voluntária na campanha e acabou por ir para Belém depois da eleição, transitando em outubro de 2017 da equipa de Comunicação, chefiada por Paulo Magalhães (ex-jornalista da TVI) para a consultoria em Relações Internacionais.