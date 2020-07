Marcelo agradece empenho na contenção da pandemia na Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou este domingo a Unidade de Internamento Polivalente/Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal, um investimento do Governo Regional de três milhões de euros.

Esta unidade, resultante da adaptação da área onde então funcionavam as consultas externas, funciona de forma autónoma do Hospital Central, com circuitos próprios às pessoas afetadas com a covid-19.

"Senhor Presidente, tudo isto custou dinheiro", comentou o chefe do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante o percurso que Marcelo Rebelo de Sousa fez até à entrada desta Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.