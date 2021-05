Marcelo agradece sacrifício dos trabalhadores durante a pandemia no 1.º de Maio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou este sábado, 1.º de Maio, que os trabalhadores portugueses foram "muito sacrificados" pela pandemia da covid-19 e agradeceu-lhes por "aquilo que aguentaram".

"Os trabalhadores foram naturalmente, muito sacrificados pela pandemia. Não foram os únicos. Muitos micro e médio proprietários foram. Mas também os pensionistas, os reformados e os jovens. Mas os trabalhadores foram muito sacrificados e a palavra que tenho a dar-lhes é de agradecimento, como a todos os portugueses, por aquilo que aguentaram", salientou o chefe de Estado, durante uma visita aos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas após uma reunião com os líderes parlamentares na sede da Assembleia Legislativa dos Açores, na ilha do Faial, elogiou a determinação dos trabalhadores portugueses, que considerou terem "aguentado muito bem, como disciplina, coragem e resistência", perante as contrariedades provocadas pela covid-19.