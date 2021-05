Marcelo anuncia fim da cerca sanitária em Odemira

O primeiro-ministro António Costa alterou esta terça-feira a agenda à ultima hora para ir a Odemira anunciar o alívio das medidas, mas Marcelo Rebelo de Sousa antecipou-se e, numa declaração proferida em Valença do Minho, anunciou o fim imediato da cerca sanitária que durava há 12 dias em duas freguesias do concelho.Costa reuniu-se com o Presidente da Câmara de Odemira, José Guerreiro, para assinar compromissos de resolução do problema das condições de alojamento dos trabalhadores temporários. O acordo, a par com outras medidas – e com a evolução epidemiológica positiva –, sustentou a decisão que Costa terá anunciado primeiramente ao Presidente da República, antes de falar ao País. Depois, em conferência de imprensa, Costa explicou que a "taxa de incidência e o risco de transmissão tiveram uma evolução muito positiva" e lembrou que "uma cerca sanitária tem custos enormes". Marcelo, por seu turno, salientou que a decisão permite "ultrapassar questões jurídicas, pessoais e sociais".Apesar do fim da cerca sanitária, Governo contesta a providência cautelar apresentada por moradores do Zmar face à requisição civil interposta pelo executivo. Em resposta ao Supremo Tribunal Administrativo, o Governo argumentou que a suspensão da requisição seria "gravemente prejudicial para o interesse público".