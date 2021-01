Marcelo aponta segunda volta como provável caso abstenção nas Presidenciais atinja 70%

O Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, apontou esta quarta-feira uma segunda volta como provável, "quase inevitável", no caso de a abstenção nas eleições presidenciais de domingo atingir os 70%.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava durante um encontro com alunos na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, justificou no final aos jornalistas a decisão de continuar com ações de campanha, apesar da gravidade da evolução da covid-19 em Portugal, com o argumento de que "a democracia não se deve suspender".

Durante esta iniciativa, o chefe de Estado e candidato presidencial voltou a assumir "a responsabilidade máxima por aquilo que corre bem ou mal" na gestão política do combate à covid-19 em Portugal, realçando que além de declarar o estado de emergência também assina os decretos de execução do Governo.