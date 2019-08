Marcelo aprova nova lei que aceita privados no Serviço Nacional de Saúde

A nova Lei de Bases da Saúde teve esta sexta-feira luz verde do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por não excluir a possibilidade de recurso às parcerias público-privadas (PPP) no Serviço Nacional de Saúde. Deste modo, "o diploma (...) não compromete, em nenhum sentido, as escolhas futuras do legislador", justifica o Chefe de Estado no site da Presidência da República.A inclusão das PPP esteve na origem de muitos avanços e recuos até à aprovação da nova lei de bases na Assembleia da República, a 19 de julho. Bloco e PCP ameaçaram chumbar o diploma caso o PS mantivesse a referência aos privados, mesmo que de forma supletiva e complementar.PSD e CDS exigiam que a lei permitisse a existência de PPP. Na reta final, os socialistas conseguiram um acordo à esquerda ao retirar do diploma qualquer menção às PPP, mas sem as proibir. Marcelo já tinha avisado que não promulgaria uma lei que implicasse o fim das parcerias público-privadas no Serviço Nacional de Saúde. Mas a direita acabou por chumbar o diploma.A exclusão do principal partido da oposição, o PSD, da nova lei motivou, no entanto, alguns reparos por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. "O presente diploma não corresponde, na sua votação, (...) por dela excluir o partido com maior representação parlamentar", escreveu o Chefe de Estado.O primeiro-ministro, António Costa, escreveu esta sexta-feira na sua conta de Twitter que "valeu a pena" a nova Lei de Bases da Saúde, promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Portugal tem uma nova lei (...) que representa um enorme avanço em defesa do Serviço Nacional de Saúde", pode ler-se ainda na sua mensagem.Costa afirmou também que o diploma, aprovado pelo Parlamento a 19 de julho, "melhora e defende o SNS consagrado na Constituição, honrando o legado de António Arnaut", pai do SNS.O fim das taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas ou exames prescritos por médicos do SNS foi promulgado esta sexta-feira pelo Presidente da República. Mas a ministra da Saúde já avisou que o fim das taxas será realizado de forma gradual, "porque não há dinheiro". Marcelo também deu luz verde à lei que reforça a autonomia das entidades do SNS para contratar pessoal, mas mostrou-se preocupado com "decisões individuais de cada" hospital, "sem visão de conjunto".A ministra da Saúde, Marta Temido, congratulou-se esta sexta-feira com a promulgação da nova Lei de Bases da Saúde, afirmando que será dada primazia à gestão pública do SNS. A lei "é clara quanto às suas preferências em termos de organização do sistema de saúde baseado sobretudo no SNS e no papel do Estado", e sobre a forma como os setores público, privado e social devem garantir o direito à Saúde", assinalou. "A lei não resolve todos os problemas, mas permite um melhor desenho do sistema", concluiu.