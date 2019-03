Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo avisa Governo: “Não é bom misturar família com política”

Presidente da República considera que já se atingiu limite.

Por Janete Frazão | 09:22

Um trauma de infância serviu de lição para toda a vida. O Presidente da República não tem dúvidas: "Não é bom misturar família com política."



Um recado claro para o Governo de onde surgem a um ritmo quase diário novos casos de nomeações de familiares. "Não se pode ser rígido e há sempre exceções à regra", afirmou Marcelo ao ‘Expresso’, acrescentando: "Mas não me apareçam com mais nomes."



O aviso serve quer ao Governo, quer a outras estruturas do Estado, com o chefe de Estado a confessar que é alérgico aos riscos do nepotismo na imagem dos sistemas partidários.



Filho de um ex-governante de Salazar, Marcelo abriu uma página da sua infância para dar o exemplo.



"Fiquei marcado e nestas questões eu levo o rigor a um ponto que às vezes peco por excesso", disse, referindo-se a um episódio que viveu em 1955, com seis anos de idade, quando acompanhou o pai, Baltazar Rebelo de Sousa, acabado de tomar posse como subsecretário de Estado, a um evento.



Na altura, Marcelo foi convidado a sair pelo Presidente Craveiro Lopes, que disse a Baltazar: "Filho de subsecretário de Estado não é secretário de Estado. O menino vai para outro sítio."



Marcelo explicou ainda que se o seu antecessor, Cavaco Silva, aceitou quatro nomeações com relações familiares, as mesmas que hoje existem, é porque "ponderou a qualidade e o mérito".



Mas Cavaco discorda. "Não há comparação possível" entre o Governo de agora e aquele a que deu posse em 2015, disse à RTP.