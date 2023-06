Marcelo avisa que povo se preocupa com problemas do dia-a-dia e "gestão da coisa pública"

O Presidente da República considerou esta sexta-feira que o povo se preocupa com os problemas do seu dia-a-dia e com a "gestão da coisa pública", alertando que há 'casinhos' que, quando envolvem "dinheiro mal gasto", se tornam 'casões'.

Em declarações aos jornalistas no Peso da Régua, distrito de Vila Real, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os "portugueses têm preocupações do dia-a-dia e essas são reais", referindo-se ao "custo de vida", ao "dinheiro não ser suficiente" ou a problemas com a saúde, a educação,« ou a habitação.

"Esses são problemas do dia-a-dia dos portugueses, depois é evidente que os portugueses são muitos sensíveis à gestão da coisa pública. Quer dizer, pagam impostos - para aquilo que têm, pagam bastante, sobretudo muitos os que menos têm - e o que é facto é que são, portanto, atentos a como é que é gasto o dinheiro", sublinhou.

Para o chefe de Estado, os "casos políticos" que "tocam mais" a população são "coisas concretas": 'Isto gastou-se bem ou mal? Os fundos que vêm de Bruxelas, estão a ser gastos a tempo ou não estão? É visível, não é visível?'".

Em contraponto, Marcelo referiu que há outra parte política, "que é mais de debate político", que "apaixona mais quem vive nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, ou quem está mais metido na vida política" e que "chega menos às preocupações das pessoas".

"O ensinamento é o seguinte: nem oito, nem 80. Não se pode dizer, como às vezes se diz, 'ah bom, a bolha político mediático está numa onda e o povo noutra'. (...) Não é assim, há coisas que tocam o povo. Agora, também não é verdade que tudo aquilo que importa à bolha político mediática, (...) importe tanto ao povo", disse.

Para o Presidente da República, é nesse "meio-termo que porventura está aquilo que é a convergência entre o que, no dia-a-dia, surge de permanente debate político e aquilo que, desse debate, interessa em momentos cruciais ao povo".

Questionado assim se se tem perdido demasiado tempo com 'casinhos', Marcelo respondeu: "Não, porque não há regras gerais, há casos e casinhos que são importantes para o povo".

"Às vezes, um 'casinho' pode significar dinheiro mal gasto, ou desconfianças de que há qualquer coisa estranha no dinheiro, e passa a um 'casão'. E há outros 'casões' que parecem muito importantes, mas que são teóricos para o povo", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou assim que um Presidente "tem de fazer um equilíbrio permanente entre o que pensa o Governo e o que pensam as oposições, porque pensam exatamente o contrário uns dos outros".

"Depois, [tem de fazer] o equilíbrio entre aquilo que parece a notícia de última hora - que é fundamental, que é dramática e tal -, mas que faz esquecer os problemas de fundo do povo e aquilo que é realmente notícia, mas que tem a ver com problemas de fundo do povo", referiu.

O chefe de Estado salientou depois que tem 74 anos e já viu o "salazarismo cair, o marcelismo cair, vários governos caírem", assim como presidentes e primeiros-ministros.

"Vi dos dois lados: vi tendo responsabilidades políticas e vi estando na rádio, nas televisões, nos jornais, a comentar. Portanto, eu sei o que é estar do lado dos comentadores e do lado dos comentados", disse.

O Presidente da República frisou assim não se irritar se houver comentadores que a dizerem dele o que ele também já disse nos tempos em que comentava, considerando "justo que o digam".

"Mas sei relativizar tudo: nem é verdade tudo aquilo que é o juízo de quem observa, de fora. (...) Também não é verdade que quem está metido na política possa dizer 'ah, o que dizem os que comentam não tem importância nenhuma. Eles estão lá para isso, estão num mundo à parte'", concluiu.