Marcelo condecora emigrante criador de gado no Vale de São Joaquim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou no domingo um emigrante português criador de gado e produtor de leite no Vale de São Joaquim, na Califórnia, região agrícola que nenhum dos seus antecessores tinha visitado.

João Borges Pires, que emigrou dos Açores na década de 1970, simboliza os muitos portugueses e lusodescendentes que desde o século XIX se dedicaram à criação de gado e à produção de leite no Vale de São Joaquim, que faz parte do Vale Central da Califórnia.

Durante um encontro no salão português de Gustine, condado de Merced, o chefe de Estado atribuiu a João Pires a comenda da Ordem do Mérito, em reconhecimento do "mérito desta comunidade" residente no Vale - que se estima que seja o lugar onde os luso-americanos têm maior peso populacionalmente na Califórnia.