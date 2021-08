Marcelo condecora vice-almirante Gouveia e Melo pela sua carreira militar. Veja as imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje o vice-almirante Gouveia e Melo, atual coordenador da 'task force' responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, pela sua carreira militar, foi hoje anunciado.

"O Presidente da República condecorou, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo e o tenente-general Eurico Justino Craveiro, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, pelas suas carreiras militares", lê-se numa nota publicada no 'site' da Presidência da República e que é acompanhada por várias fotografias do momento.

Henrique Gouveia e Melo tornou-se coordenador da 'task force' responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 em fevereiro, sucedendo a Francisco Ramos.