Marcelo considera "ilusória e perigosa" ideia de que democracia pode ser irreversível

O Presidente da República considerou esta quinta-feira "ilusória e perigosa" a ideia de que a democracia e a liberdade podem ser irreversíveis e defendeu que o "alargamento de horizontes" nos écrãs não pode acarretar censuras ou "cancelamentos".

"É um problema real a ideia de que a liberdade e o pluralismo são irreversíveis e que a democracia é irreversível, é uma ideia ilusória e que pode ser perigosa. É uma construção de todos os dias, mesmo onde pensamos que está adquirida, não está adquirida", afirmou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava no encerramento da Conferência Book 2.0 "The Future of Reading", promovida pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).