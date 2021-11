Marcelo considera novas medidas para travar Covid "muito equilibradas"

Marcelo Rebelo de Sousa comentou esta quinta-feira as medidas anunciadas pelo Governo para travar a pandemia de Covid-19 em Portugal, antes do Natal e do Ano Novo, e considerou que as novas regras são "muito equilibradas".

"Naquela via que tinha apontado, que era equilíbrio entre precaução e não fechar a sociedade e a economia. Há percaução, é o que acontece com teletrabalho e com aquela ‘semana de nojo’ em janeiro, é o que acontece com aumento de exigência de testagem. Há procura em equilibrar a vida das pessoas, não ‘matar o Natal e o Fim do Ano, e ao mesmo tempo prevenir que haja uma possibilidade de evolução da situação pandémica que possa depois colocar em janeiro a necessidade de outras atuações que são indesejáveis", sublinhou o Presidente da República.

Sobre o facto de não ter avançado a obrigatoriedade de máscaras na rua, Marcelo destacou: "Penso que o Governo procurou, e bem, consenso partidário".

"Não há confinamento, não há restrições que impliquem alteração do quadro legal existente", continuou a enumerar o Presidente da República.

A aposta na vacinação é "a grande notícia", considera Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se, por um lado à vacinação de crianças, logo a partir de janeiro, e por outro à continuação da administração de doses de reforço á população mais velha. "Logo que haja luz verde das autoridades de saúde, em janeiro começar a vacinar as crianças", adiantou o Chefe de Estado.