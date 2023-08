Marcelo considera positivo inquérito aberto sobre morte de idoso no hospital de Loures

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta terça-feira positivo a abertura de um inquérito para averiguar a morte de um idoso no Hospital de Loures, adiantando que vai tentar apurar o que se passou.

Em declarações à RTP e à Antena 1, durante a visita de dois dias à Polónia, que terminou esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a morte de um idoso num corredor do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

"Eu não tenho dados sobre essa matéria, mas acho que se há um caso com esses contornos é positivo que tenha sido aberto um inquérito para se apurar o que é que sucedeu nesse caso, como em principio devia acontecer com todos os casos semelhantes", começou por responder.

O Presidente da República adiantou ainda que ia ainda "tentar apurar o que se passou", esperando pelos resultados do inquérito para se poder determinar a responsabilidade do caso.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) decidiu averiguar em conjunto com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) a morte de um idoso num corredor do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, revelou esta terça-feira a instituição.

"Considerando que a IGAS decidiu abrir um processo de esclarecimento, para avaliar a necessidade de desenvolver outro tipo de ação inspetiva e que a Entidade Reguladora da Saúde, no quadro das suas competências, também se encontra a averiguar a situação, através de um processo de avaliação, estes dois organismos decidiram cooperar de modo a obter todos os esclarecimentos necessários de forma complementar", adiantou a IGAS em comunicado.

Na nota divulgada, a Inspeção-Geral assumiu ter tomado conhecimento do caso através dos órgãos de comunicação social e assinalou o anúncio pelo conselho de administração daquela unidade hospitalar de "um processo de inquérito com caráter de urgência".

"Apesar de a avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o Conselho de Administração determinou a abertura de um processo de inquérito com caráter de urgência para cabal apuramento dos factos", referiu, hoje de manhã, em comunicado a administração do hospital.

O idoso, de 93 anos, deu entrada nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo pelas 13:00 de segunda-feira, com uma fratura numa perna, e acabaria por morrer depois de mais de cinco horas à espera no corredor do hospital, segundo adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins.

O comandante explicou que os bombeiros de Camarate, ao terem conhecimento de que o doente teria de ser levado para Santa Maria, se prontificaram para fazer o transporte, mas não tiveram autorização e continuaram à espera.

A avaliação clínica foi realizada na maca dos bombeiros por "falta de macas no hospital". Foram feitos exames raio-x, em que foi detetada uma fratura do colo do fémur, e uma estabilização da perna com uma tração, acrescentou Luís Martins.