Marcelo contra travão do primeiro-ministro rejeita cenário de crise política

Mantém-se o braço de ferro entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Em nome da "salvação de Orçamentos" futuros, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a contestar o argumento da norma-travão invocado por António Costa para pedir a inconstitucionalidade do reforço dos apoios sociais promulgados pelo Chefe do Estado."Em nome da estabilidade, por razões de crise", Marcelo decidiu dar luz verde às três leis aprovadas pelo Parlamento em coligação negativa, argumentou ontem o Presidente, depois de uma visita ao lar Quinta Alegre da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E deixou um aviso ao Governo: "Temos um plano de recuperação e resiliência, uma crise económica e social profunda, temos à nossa frente anos decisivos. Os dois [próximos] Orçamentos do Estado são fundamentais para o Governo chegar a 2023. Se não, não chega. Se há uma crise antes de 2023, temos uma crise a meio da execução do plano de recuperação e dos fundos europeus, que não aproveita a ninguém, nem ao Governo nem às oposições. Portanto, o que eu estou a fazer é uma salvação preventiva do Orçamento".O Presidente explicou que quando promulga, "há leis que estão na margem política e jurídica" e que, nesses casos, "procura salvá-las". Querendo refrescar a memória do executivo minoritário socialista, Marcelo atirou: "Já salvei o Orçamento do Estado [Suplementar do ano passado] que tinha mais despesas do que receitas. Era fácil matar. Mandava para o Tribunal Constitucional e parava o País".O Presidente garantiu ainda que tem a mesma linha de atuação do primeiro mandato: "Foi eleito e há pouco tempo reeleito para resolver problemas e evitar crise. Isto aplica-se ao atual primeiro-ministro e atual Governo. Aplicar-se-á ao Governo que sairá das eleições legislativas de 2023".milhões de euros por mês é quanto irá custar o reforço dos apoios a recibos verdes e sócios-gerentes promulgado pelo Presidente. É uma das três leis que Costa enviou para o Tribunal Constitucional.As outras duas leis que estão no Constitucional dizem respeito ao aumento dos profissionais de saúde e ao alargamento dos apoios aos pais que têm de ficar em casa com os filhos até 12 anos, devido ao fecho das escolas, aos progenitores que estejam em teletrabalho.