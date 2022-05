Marcelo convida Ramos-Horta para ir a Portugal e participar na Web Summit

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou este sábado ter convidado o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, para ir a Portugal neste ano e participar na Web Summit e num fórum empresarial.

Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje recebido por Ramos-Horta no Palácio Presidencial, em Díli, e no fim do encontro os dois chefes de Estado fizeram declarações à comunicação social.

"Reafirmei o convite ao querido amigo José Ramos-Horta para ir a Portugal ainda este ano e, se possível, participar na Web Summit, na cimeira digital, e estar connosco algum tempo, até para se poder realizar um fórum empresarial sobre o que pode haver de cooperação acrescida entre os dois países irmãos nesse domínio", disse o Presidente português.