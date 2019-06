Marcelo defende alterações à lei para ajudar municípios em situações de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira que, no futuro, deve ser encontrado um quadro legislativo que permita acorrer a "situações de emergência" como os desalojados do paiol em Sacavém para ajudar municípios, freguesias e populações.Marcelo Rebelo de Sousa dedicou a tarde de esta quinta-feira à população da Quinta do Mocho, concelho de Loures, distrito de Lisboa, tendo começado por uma das famílias realojadas depois de terem ficado sem casa após o incêndio que em meados de maio atingiu o antigo paiol em Sacavém.O Presidente da República elogiou, em declarações aos jornalistas, o "esforço que a Câmara Municipal fez para realojar, rapidamente," estas famílias porque apesar de não ter "sido possível nenhum esquema com a participação do Estado, teve de ser a câmara, ela própria, a encontrar soluções" e "num tempo recorde" de um mês."Mas é uma lição também para todos porque os esquemas que havia a nível central, nenhum deles se adaptava a estas situações. A lei prevê muitas situações, ainda se tentou ver se uma delas dava, mas não dava. Quer dizer que para o futuro tem que se pensar num quadro legislativo que possa acorrer a situações de emergência como esta", defendeu.Mas esta solução rápida da autarquia liderada pelo comunista Bernardino Soares é também uma "lição de como é importante o papel das câmaras", locais de "proximidade e a capacidade de resposta num mês".Numa volta pelo bairro com muitos abraços, beijos, 'selfies' e muitas palmas, Marcelo Rebelo de Sousa teve uma visita guiada pela Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho.A visita terminou na Casa da Cultura de Sacavém, com um momento em que foram dirigidas algumas palavras."Estou muito feliz por estar aqui hoje convosco, muito feliz porque foi possível à câmara - e eu queria dar um grande abraço à câmara e em particular ao senhor presidente da câmara - encontrar uma solução num mês e isso é excecional. E isso só foi possível graças ao papel do presidente da câmara e da população, todos trabalhando em conjunto", enalteceu.No tempo que passou na Quinta do Mocho, o chefe de Estado disse que "foi possível compreender que um grande caminho já foi feito", mas que é preciso "continuar a fazer para haver só cidadãos de primeira e não de primeira, de segunda, de terceira e de quarta onde quer que estejam"."O Presidente está aqui para dizer com a sua presença que vocês são para o Presidente da República de Portugal tão importantes ou até mais importantes do que outros que vivem em muito melhores condições de vida económica e social", disse.