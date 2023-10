Marcelo defende "fórmula legislativa minimalista" para ordens profissionais

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira sobre as alterações aos estatutos de ordens profissionais que "o ideal seria ir para uma fórmula legislativa minimalista" e manifestou-se preocupado por "ficar por definir em muitos casos o essencial".

Marcelo Rebelo de Sousa abordou este tema numa intervenção durante o Congresso Nacional dos Economistas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e começou por declarar: "Este é um debate sobre o qual não quero dizer qual é a minha posição definitiva".

A Assembleia da República aprovou em 13 de outubro, com base numa proposta de lei do Governo, alterações aos estatutos de ordens profissionais, com votos a favor do PS, votos contra de PSD, Chega e PCP e abstenções de Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e Livre, legislação que seguirá para o Palácio de Belém após fixação da redação final global.