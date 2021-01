Marcelo Rebelo de Sousa revelou esta segunda-feira, num debate com o candidato do PCP à presidenciais, João Ferreira, que o primeiro-ministro mantém a confiança política na ministra da Justiça. E deixou escapar, resignado, que o “Presidente não pode exonerar ministros sem ser sob proposta do primeiro-ministro”, quando questionado sobre a continuidade Francisca Van Dunem. Em causa está a polémica criada com as falsas informações dadas à União Europeia sobre o procurador José Guerra e o episódio da demissão do diretor-geral Miguel Romão, que viu uma carta a responsabilizar a governante ser censurada. “O senhor primeiro-ministro reafirmou a sua confiança”, afirmou duas vezes.









“Há aqui uma notória trapalhada”, afirmou o comunista João Ferreira, defendendo que o Presidente “deve ter um papel na procura do esclarecimento”.

No debate na TVI, Marcelo defendeu uma extensão do pagamento das moratórias bancárias, para um período de três a quatro anos. Já João Ferreira insistiu que o caminho deveria passar pela “valorização profissional”, com subidas de salários.



"Chega será terceiro maior partido"



O presidente do Chega e candidato presidencial disse num debate na RTP, com Vitorino Silva, que “a breve trecho o Chega será o terceiro maior partido em Portugal” e frisou que “à direita já toda a gente percebeu que, sem o Chega, não haverá maiorias de direita”. Vitorino Silva, o calceteiro conhecido como Tino de Rans, disse concordar com algumas propostas de Ventura, como a redução de deputados, mas garantiu ser contra “muros” que “não fazem sentido”.