Marcelo defende solução flexível em que quem não recebe migrantes paga

O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que o problema das migrações na União Europeia provavelmente só se resolverá com uma solução flexível em que os países que ficam de fora por não quererem receber migrantes contribuem pagando.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, este assunto tem de ser gerido "com inteligência, a tempo e com flexibilidade", o que implica "não terem de todos concordar com tudo, mas um núcleo duro muito forte concordar".

"Isso está aberto aos outros, se quiserem entrar - se não quiserem entrar, contribuem pagando", acrescentou o chefe de Estado, que respondia a perguntas dos jornalistas, em Nova Iorque, a propósito de declarações feitas esta sexta-feira pelo alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell.