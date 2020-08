Marcelo desmente Operação Cascais: "É um disparate"

Cascais pode tornar-se no novo refúgio de Juan Carlos depois do verão. O ‘El Mundo’ diz que Marcelo Rebelo de Sousa, Lili Caneças e João Manuel Brito e Cunha estão a preparar a vinda do rei emérito de Espanha para Portugal. O jornal até dá um nome ao plano, Operação Cascais, apesar de, na verdade, se tratar de uma autêntica operação Salvem o Rei.









No caso de Marcelo, o jornal fala de uma “visita-relâmpago” e “sem comitiva” a Madrid, para almoçar com o rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela, a 21 de julho, não se conhecendo os motivos do encontro. Ontem Marcelo voltou a dizer que não sabe onde está o rei emérito, “nem quer saber”, e que as notícias sobre o seu envolvimento são “um disparate”. “Isso seria criar problema nas relações entre os dois estados e o Presidente da República existe para resolver problemas, não para criar”, acrescentou.

O ‘El Mundo’ cita ainda fontes do município de Cascais que têm conhecimento da ‘operação’. Ao CM, o presidente da câmara, Carlos Carreiras, diz que não foi abordado sobre este assunto. “É uma questão que não diz respeito à autarquia”, esclarece. Ainda assim, adianta que Juan Carlos seria bem recebido pelo município. “Sendo uma pessoa muito ligada a Cascais e com muitas amizades neste local, obviamente que o iríamos receber bem, com todo o respeito e consideração”, revela o autarca.



Exílio digno de rei

Um exílio digno de um rei. Em nenhuma outra parte do Mundo Juan Carlos irá encontrar uma residência tão luxuosa. O rei emérito deixou Espanha na passada segunda-feira, dia 3, rumo a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, tendo sido fotografado à chegada ao aeroporto pelo jornal espanhol ‘Nius’. Aqui, ficou instalado no exclusivo Emirates Palace, um hotel de sete estrelas que pertence ao governo local.



De acordo com o jornal ‘ABC’, Juan Carlos, de 82 anos, está instalado numa das suites presidenciais do resort, que custa cerca de 11 mil euros por noite. O hotel conta com 850 mil metros de extensão, uma praia privativa e várias mordomias.



O príncipe herdeiro do emirado – Mohammed bin Zayed Al Nahyan – é amigo de Juan Carlos e o hotel já foi reforçado com segurança privada, cortesia do príncipe. De acordo com o jornal, o monarca tem uma “excelente relação pessoal” com as outras famílias reais dos Emirados Árabes Unidos.