Marcelo discursa esta sexta-feira na Cimeira Ibero-Americana

Presidente da República está na 26ª edição do encontro latino, que se realiza na Guatemala.

Por Lusa | 06:00

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa esta sexa-feira na 26.ª Cimeira Ibero-Americana, na cidade histórica de Antigua, que tem na sua agenda as migrações e, como tema central, o desenvolvimento sustentável.



À margem da cimeira, o chefe de Estado tem previstos, pelo menos, três encontros bilaterais, hoje com os presidentes da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, e do Peru, Martín Vizcarra, que assumiram funções este ano, e da Guatemala, Jimmy Morales.



Este é o segundo encontro de chefes de Estado e de Governo da comunidade ibero-americana em que Marcelo Rebelo de Sousa está presente, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Na quinta-feira, à chegada a Antigua, o Presidente da República apontou as migrações como "uma questão fundamental na agenda desta cimeira" e defendeu que a comunidade ibero-americana "tem condições únicas" para enfrentar este problema, com diálogo, rejeitando o unilateralismo.



Além do presidente do país anfitrião, Guatemala, confirmaram a sua presença nesta cimeira os presidentes da Bolívia, do Brasil, México, Peru, Costa Rica, Equador, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguai e Portugal, o rei de Espanha e os chefes dos governos espanhol e de Andorra.



Nas anteriores cimeiras, Portugal tem estado representado pelos chefes de Estado e de Governo. O primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram juntos e estrearam-se ambos nestes encontros há dois anos, na cimeira de Cartagena das Índias, na Colômbia, em 2016.



Esta sexta-feira, os trabalhos terão início pelas 10h30 locais (16h30 em Lisboa), após a fotografia oficial, e deverão terminar pelas 17h15 locais (23h15 em Lisboa), seguindo-se a conferência de imprensa final do Presidente da Guatemala e da Secretaria-geral Ibero-Americana.



A comunidade ibero-americana é composta por 22 países, dos quais três europeus, Portugal, Espanha e Andorra, e 19 latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana.



A primeira cimeira desta comunidade realizou-se em 1991, em Guadalajara, México. Os encontros repetiram-se, com periodicidade anual, até 2014. Desde então, passaram a ser de dois em dois anos.