Marcelo diz que acolher refugiados é obrigação da sociedade portuguesa

O Presidente da República considerou esta segunda-feira, Dia Mundial do Refugiado, que a defesa dos direitos dos refugiados é "uma obrigação" do país e que os portugueses demonstram diariamente "inclusão e tolerância" no acolhimento.

"Portugal e os portugueses têm reafirmado, demonstrando no dia-a-dia, a vocação de abertura, inclusão e tolerância que nos caracteriza", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa num comunicado divulgado na página oficial da Presidência da República na Internet.

Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, o chefe de Estado agradeceu "o esforço individual e coletivo" dos portugueses, que demonstraram no acolhimento de pessoas que fugiram dos seus países por inúmeras razões, como, por exemplo, conflitos ou as alterações climáticas.