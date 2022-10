Marcelo diz que acordo possível para interconexões ibéricas ultrapassou "beco sem saída"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou este sábado que o acordo para acelerar as interconexões ibéricas foi o possível para ultrapassar o "obstáculo intransponível" da posição francesa e permitiu uma solução para um "beco sem saída".

À margem da inauguração da sede do Conselho da Diáspora Portuguesa, em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre as críticas ao acordo alcançado esta semana entre Portugal, Espanha e França sobre as interconexões ibéricas, em concreto as do vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, que avisou que este acordo prejudica Portugal.

Escusando-se a comentar declarações de responsáveis políticos, o Presidente da República lembrou que se estava "num beco sem saída" uma vez que França, depois da mudança da presidência, "não aceitava qualquer tipo de interconexão".