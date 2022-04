Marcelo diz que Costa está “refém do povo”

Depois de ter amarrado António Costa aos quatros anos e meio de mandato à frente do novo Governo face à possibilidade de o primeiro-ministro sair a meio para a presidência do Conselho Europeu, Marcelo Rebelo de Sousa recusou esta quinta-feira qualquer "ultimato" ou "irritação", mas atirou: "[António Costa] é refém do povo, não é um ultimato do Presidente, se quiserem, eu não queria dizer assim, é um ultimato do povo, não é meu."O Chefe de Estado escudou-se, em parte, nas palavras do presidente do PS, Carlos César, que, nas redes sociais, escreveu que "o primeiro-ministro, como em qualquer democracia e na sequência da renovação expressiva da legitimidade eleitoral do PS, é refém do povo que o elegeu". O dirigente socialista quis afastar a ideia de que o Executivo está "sequestrado" por Belém, como já tinha criticado o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, depois de ter ouvido a intervenção de Marcelo na tomada de posse.Instado a clarificar se o aviso que deixou na cerimónia significa que convocará eleições antecipadas se Costa abandonar a legislatura antes de 2026, o Presidente da República respondeu: "Não quero clarificar, porque decorre daquilo que é assumido pelo próprio partido do Governo que é um compromisso para com o povo por um período para o qual o povo votou."Na realidade, a polémica sobre a saída de Costa ganhou mais vigor e lastro depois de Marcelo ter exposto essa hipótese. Contudo, e um dia depois de o ter admitido, o Chefe de Estado preferiu dar uma volta de 180 graus, negando ter qualquer indicação de que o primeiro-ministro queira abandonar o barco a meio do caminho. Segundo o Presidente da República, "nunca houve irritante nenhum" com o primeiro-ministro, António Costa, "não há irritantes" e a relação entre os dois não será prejudicada pela intervenção que fez durante a posse.O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assegurou esta quinta-feira que o Governo, que tomou posse há dois dias, está focado "em trabalhar num mandato até 2026" e rejeitou qualquer possíbilidade de interrupção a meio.