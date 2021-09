Marcelo diz que "ficaram esclarecidos os equívocos" sobre Chefe de Estado-Maior da Armada

Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se esta quarta-feira à noite com António Costa e João Gomes Cravinho para esclarecer os "equívocos" na substituição do Chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante António Mendes Calado.

De acordo com uma nota emitida pela presidência da república, os "equívocos" ficaram esclarecidos. "O Presidente da República recebeu, a seu pedido, o Primeiro-Ministro, que foi acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional. Ficaram esclarecidos os equívocos suscitados a propósito da Chefia do Estado-Maior da Armada", foi escrito, após o encontro entre o Presidente da República com o Primeiro-Ministro.





Em causa está a divulgação da demissão do almirante Mendes Calado e indicação da substituição do vice-almirante Gouveia e Melo para o cargo em questão.