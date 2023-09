Marcelo diz que "há um despertar" do primeiro-ministro para acelerar execução do PRR

O Presidente da República considerou esta quarta-feira que "há um despertar" do primeiro-ministro e do Governo para acelerar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), encontrando-se Portugal numa situação favorecida face a outros parceiros europeus.

"Há um despertar do senhor primeiro-ministro e do Governo para o tempo que corre aceleradamente e nós estamos ainda numa situação favorecida a muitos parceiros europeus", disse o chefe de Estado, em Albufeira, no Algarve.

Em declarações aos jornalistas à margem da conferência "Turismo fator de coesão nacional" promovida pela Confederação do Turismo Português, Marcelo Rebelo de Sousa disse que é essencial acelerar a execução, sabendo que burocraticamente "é muitas vezes difícil, porque temos um prazo fixo que não pode ser ultrapassado".

"Quando eu vejo o Governo aparecer mais intensamente em ações concretas ligadas ao PRR, isso significa que todos os portugueses devem estar empenhados em que a execução corra bem", realçou.

O Presidente da República manifestou-se "feliz pela decisão europeia aumentar os fundos europeus do PRR para Portugal".

"É o reconhecimento ao facto de Portugal ter tido um envolvimento mais pesado durante a pandemia e, por outro lado, ter sofrido consequências indiretas da guerra [na Ucrânia]".

Na opinião do chefe de Estado, esse aumento "dispensa o Governo de pedir mais empréstimos, na medida em que aumenta a cota parte dos fundos europeus que não têm uma penalização de juros que teriam os recursos a mais empréstimos".

"É uma boa noticia para todos os portugueses", concluiu.

JPC/FPB // RBF

Lusa/Fim.