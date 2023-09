Marcelo diz que jovens têm sido o "motor da preocupação" com clima

O Presidente da República considerou esta quarta-feira, a propósito do arremesso de bolas de tinta ao ministro do Ambiente, que a contestação dos jovens demonstra que estão preocupados com as alterações climáticas e que essa não é uma realidade nova em Portugal.

"Já não é uma realidade nova. É uma realidade universal que chegou a Portugal há dois ou três anos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à margem da conferência "Turismo fator de coesão nacional".

"Isto é positivo porque foi largamente a juventude, nos últimos anos, o motor dessa preocupação com o clima", insistiu Marcelo.

O ministro do Ambiente foi atacado com tinta verde por três jovens ativistas climáticas, durante uma conferência da CNN sobre transição energética em que participam as empresas Galp e EDP.

Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República considerou que "as formas de luta são mais ou menos eficazes", não lhe cabendo, no entanto, estar a qualificar a sua eficácia.

"A eficácia vem da mobilização dos portugueses para essa ambição que é muito importante para todos", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que na luta contra as alterações climáticas "se pode dizer é preciso mais e mais depressa" e que se "está a perder tempo".

Mas o Presidente sublinhou ainda que Portugal até está "na vanguarda na Europa e a Europa está na vanguarda no mundo" quanto a esta questão.