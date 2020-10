Marcelo diz que lotação do Santuário de Fátima deve estar a ser acertada com autoridades de saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que questão da lotação do Santuário de Fátima para a peregrinação do 13 de outubro deve estar acertada com as autoridades de saúde.

"Vou falar com o senhor reitor para saber quantos [peregrinos] são e como serão, mas é uma realidade que deve estar a ser acertada com as autoridades sanitárias", disse esta noite Marcelo Rebelo de Sousa, antes de um jantar com empresários de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

O chefe de Estado falava sobre a lotação de seis mil peregrinos anunciada pelo Santuário de Fátima, para a peregrinação internacional do 13 de outubro.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que no dia 13 de outubro estará, "em princípio" em Bruges, "numa homenagem ao dr. Mário Soares, na abertura do ano escolar do College of Europe em que ele é o patrono".

"Como Presidente da República Portuguesa fui convidado para representar Portugal", acrescentou.

O cardeal António Marto apelou hoje para a responsabilidade cívica dos participantes na peregrinação de 12 e 13 de outubro, no Santuário de Fátima, cujo acesso estará limitado a cerca de seis mil pessoas devido à pandemia.

"O acesso ao Santuário será condicionado e entrarão peregrinos até se atingir o número máximo previsto do plano de contingência. Sei que para muitos que não poderão entrar será mais uma prova dolorosa. Peço-vos que encaremos esta situação com fé e responsabilidade cívica", afirmou António Marto, numa mensagem em vídeo transmitida pelo Santuário de Fátima, no seu site e na rede social Facebook.

O também bispo de Leiria-Fátima recordou que, "por força das circunstâncias, o número de peregrinos que poderão entrar no recinto será limitado", sem reserva prévia de lugares, mas com marcação de espaços.

O Santuário de Fátima estima a presença de seis mil pessoas no recinto durante a peregrinação de 12 e 13 de outubro, estando prevista a colocação de círculos no chão, que reforçará a distância entre as pessoas.

Numa nota de imprensa divulgada na quarta-feira, o Santuário de Fátima informa que, "de acordo com os planos efetuados", estima-se a "presença de cerca de seis mil pessoas no recinto, numa área útil de 48 mil metros quadrados [m2], o que equivale a uma média de oito m2 por pessoa".

No dia 13 de setembro o acesso ao Santuário de Fátima foi bloqueado quando o local atingiu a lotação máxima permitida no contexto da pandemia da covid-19.