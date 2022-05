O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou através de uma nota publicada no site oficial da Presidência da República que "não dispunha de informação especifica sobre intervenções estrangeiras em associações ou estruturas de acolhimento a refugiados".Em causa está a polémica de Setúbal, no caso de acolhimento de refugiados ucranianos por russos com ligações ao Kremlin.