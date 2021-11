Marcelo diz que nova variante da Covid já foi discutida no Infarmed e mantém viagem a Angola

Marcelo Rebelo de Sousa falou esta sexta-feira sobre a nova estirpe da Covid-19, detetada na África do Sul e denominada com variante Omicron pela OMS, e adiantou que a mesma já havia sido alvo de discussão na última reunião com especialistas, no Infarmed, no passado dia 19.



"Surgiu mais essa [variante], não é nova, é do começo de novembro e os especialistas logo detetaram; é nova em termos de circulação das pessoas", afirmou o Presidente da República aos jornalistas, confirmando que vai viajar esta sexta-feira para Angola.

"Na reunião do Infarmed, na parte que não foi transmitida em direto, já na última ronda, o especialista que trata das variantes estava tão bem informado que disse que era uma alteração de variante que existia anteriormente. O primeiro juízo que se formou é de que é muito contagiosa, mas que não é tão mortal", explicou Marcelo sobre o que lhe foi transmitido pelo referido especialista.



"O que já aconteceu com outras estirpes dessa zona, pode ser a repetição da mesma coisa", elucidou o Presidente, fazendo referência à primeira estirpe da Covid-19 também detetada na África do Sul.

Questionado pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa justificou o porquê de manter a visita a Angola: "Essa limitação abrange África do Sul e países vizinhos, Angola não é país vizinho da África do Sul. Viajarei uma vez que não há contraindicações. Fiz hoje mais um teste, amanhã de manhã à chegada farei outro teste obrigatório".

Sobre a situação pandémica, Marcelo adiantou que "as medidas têm que entrar em vigor". "Acabei de promulgar o diploma do Governo com as medidas necessárias, que depende do Governo para enfrentar a crise sanitária", afirmou o Chefe de Estado.