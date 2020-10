O Presidente da República defendeu hoje o país deve evitar o encerramento da fronteira com Espanha e com outros parceiros europeus, considerando que só é possível "combater a pandemia" com um esforço comum de todos os países.

"Era muito importante não fechar fronteiras, nem com a Espanha, nem com os nossos parceiros europeus, mesmos que os parceiros europeus, os que o foram até há pouco tempo, fechem fronteiras portuguesas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.