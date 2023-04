Marcelo diz que primeira pessoa com quem irá falar sobre exoneração do ex-adjunto de Galamba será o primeiro-ministro

O Presidente da República escusou-se este sábado a comentar o processo de exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, alegando que a primeira pessoa com quem vai falar quando tiver a informação completa sobre o caso será o primeiro-ministro.

"Sobre isso eu só tenho a dizer duas coisas: a primeira é que se estão a referir-se àquilo que aconteceu esta sexta-feira continuou este sábado, e continuou quando eu estava já aqui na Ovibeja e, portanto, não tenho informação completa sobre a matéria. Em segundo lugar, quando tiver a informação completa, a primeira pessoa com que vou falar é o primeiro-ministro. Portanto, o que tiver a dizer, digo ao primeiro-ministro", António Costa, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas durante uma visita à Ovibeja, que se iniciou praticamente à mesma hora em que o ministro das Infraestruturas afirmava em conferência de imprensa que reunia "todas as condições" para estar no Governo, negando contradições e realçando que houve cooperação com a comissão de inquérito à TAP.