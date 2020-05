Marcelo e Costa "combinam harmoniosamente", diz Santos Silva

O ministro e dirigente do PS Augusto Santos Silva considera que as personalidades do Presidente da República e do primeiro-ministro se "combinam harmoniosamente" e que o país ganharia se essa articulação continuasse "nos próximos tempos".

"As personalidades do atual Presidente da República e do atual primeiro-ministro combinam-se harmoniosamente e a coordenação e respeito institucional correu otimamente bem. E acho que o país ganhou com isso e nos próximos tempos precisa que essa articulação harmoniosa entre a Presidência da República, o Parlamento e o Governo continue", defendeu Santos Silva numa entrevista ao podcast do PS "Política com Palavra".

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros comentava as declarações proferidas pelo líder do executivo numa visita à fábrica da Volkswagen-Autoeuropa, quando antecipou a recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e respetiva vitória, com o chefe de Estado a poucos metros de distância.