Um possível passo atrás no desconfinamento continua a gerar controvérsia entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, com António Costa a classificar a troca de respostas como “um mal entendido” e Marcelo Rebelo de Sousa a recusar continuar a comentar o assunto. “Hoje [ontem] é dia de futebol, eu não vou agora estar a falar de outros temas, porque é desconcentrar do fundamental”, afirmou o Chefe do Estado ...