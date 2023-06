Apesar das notórias divergências internas causadas pelo caso João Galamba, em matéria de política externa, há “convergência total” entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. A certeza foi deixada por Marcelo Rebelo de Sousa no arranque das comemorações do Dia de Portugal na África do Sul, que antecederam, esta quarta-feira, as celebrações do 10 de Junho em território nacional, que este ano decorrem, já este sábado em Peso da Régua.









Ver comentários