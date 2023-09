Marcelo elogia discursos Lula e Biden na ONU e vê possibilidade de diálogo

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta terça-feira os discursos dos presidentes brasileiro, Lula da Silva, e norte-americano, Joe Biden, nas Nações Unidas, nos quais identificou "uma sobreposição que permite o diálogo".

Em declarações aos jornalistas na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que teve oportunidade de falar esta terça-feira com o Presidente da Ucrânia e que Volodymyr Zelensky se mostrou "muito feliz" com a perspetiva de um encontro com Lula da Silva na quarta-feira.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, que foi esta terça-feira o oitavo chefe de Estado a intervir na abertura do debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu a sessão com "uma ótima intervenção" em que falou dos problemas e prioridades de modo "muito direto e muito pedagógico".

"Depois houve dois grandes discursos", considerou, referindo-se às intervenções dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos da América.

O Presidente da República qualificou o discurso de Lula da Silva como "muito bem escrito e muito equilibrado" e "aberto ao diálogo, também no caso da Ucrânia", e o de Joe Biden como "um exemplo de mestria diplomática", em que "foi naturalmente muito enfático e muito determinado" contra a invasão russa.

Na sua opinião, "marcaram verdadeiramente duas posições", o Presidente norte-americano com uma "posição pró-ucraniana clara, incisiva", e o Presidente do Brasil com uma "posição de disponibilidade para negociar -- condenando a invasão, hoje não condenou, mas já tinha condenado anteriormente -- representando o resto do mundo".

"Não são incompatíveis, há diálogo entre eles. Se virem bem, há uma sobreposição. São posições diferentes, mas há uma sobreposição que permite o diálogo", defendeu.

Interrogado se Lula da Silva não sido mais pró-russo do que neutro, Marcelo Rebelo de Sousa contrapôs que o Presidente do Brasil "tem tido uma linha muito inteligente, própria, autónoma" e que é "correspondente ao pensamento de muitos países".

"E é uma posição que eu consideraria bem pensada, bem apresentada e hoje muito bem construída em termos de discurso", acrescentou.

Questionado sobre o discurso do Presidente da Ucrânia, respondeu: "Achei muito bom. Foi muito curto, muito forte. Colocou as questões fundamentais".

"Quando terminou teve muito mais aplausos do que quando começou, o que quer dizer que atingiu o objetivo", considerou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que falou com Volodymyr Zelensky sobre "o ajustamento de uma iniciativa comum", que não quis especificar, "uma coisa mais administrativa", sem relevância política nem militar.